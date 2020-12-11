Rusya'da kan donduran kadın cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'da kan donduran kadın cinayeti

11.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:41
Rusya'da kan donduran kadın cinayeti

Rusya'da kıskançlık krizine giren bir kişi, sevgilisini ve sevgilisinin 9 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürdü.

Rusya'da kıskançlık krizine giren bir kişi, sevgilisini ve sevgilisinin 9 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürdü.

Krasnodar şehrinde 32 yaşındaki Akşin Kuşeynov, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Viktoria Makarova'nın evine gitti. Kapıyı açan Makarova'ya saldıran zanlı, genç kadının o sırada evde bulunan 9 yaşındaki kardeşini de bağladı. İlk olarak sevgilisini banyoya sokan Kuşeynov, burada kadına uzun süre işkence etti. Kuşeynov, sevgilisinin küvetin içindeki cansız bedenini ve kendisini kayda aldıktan sonra genç kadının 9 yaşındaki kardeşini de işkence ederek öldürdü. Her 2 cinayeti de soğukkanlılıkla işleyen saldırgan bir süre sonra evden çıkarak aracına bindi. Evde çektiği görüntüleri ise sosyal medya hesabında paylaştı.

Olay yerinden uzaklaşan saldırganın arabasının, Tuapse kentindeki Dzhubga isimli sahil kasabasında olduğu tespit edildi. Dzhubga'ya ulaşan polis, katile dair herhangi bir iz bulunamaması üzerine adamın denize atlamış olabileceği üzerinde durarak, denizde ve bölgede arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulurken, cesetler otopsi için morga götürüldü. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocaeli'de kan donduran cinayet
Kocaeli'de kan donduran cinayet
15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım
15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Başak Dizer Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Samatta Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da kan donduran kadın cinayeti - Krasnodar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:42:57. #1.14#
title