Rusya'da gazetecilere röportaj veren kişiler tutuklanmaya başladı
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'da gazetecilere röportaj veren 2 kadın tutuklandı. Röportaj verirken tutuklanan kadınlardan birinin "Şimdi tutuklanacak mıyım acaba?" sorusuna polisin "Çoktan tutuklandın" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş 19. gününde devam ederken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan, gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Moskova'da röportaj veren kişilerin polisler tarafından gözaltına alındığı görüldü.
2 KELİMELİK KAĞIT AÇAN KADIN TUTUKLANDI
Gazetecilerin önüne geçip Türkçe karşılığı "İki kelime" olan kağıdı gösteren kadın" "Şimdi tutuklanacak mıyım acaba?" derken tutuklandı. Polis eylemci kadını gözaltına alırken "Çoktan tutuklandın" ifadelerine yer verdi.
PUTİN DESTEKÇİSİ KADINI BİLE GÖZALTINA ALDILAR
Kameralara yansıyan görüntülerin devamında bir kadın Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgalci politikaları desteklediğini belirtti. Putin'in aldığı kararı doğru bulduğu söyleyen kadın, Putin destekçisi olmasına rağmen polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022