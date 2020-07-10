Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk vahşice katledildi Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk vahşice katledildiRusya, (DHA)- Rusya'da yaşanan korkunç olayda evden kaçan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, yolda rastladığı evli bir çiftin aracına binmesinin ardından tecavüze uğrayarak, vahşice katledildi.

Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk vahşice katledildi

Rusya, (DHA)- Rusya'da yaşanan korkunç olayda evden kaçan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, yolda rastladığı evli bir çiftin aracına binmesinin ardından tecavüze uğrayarak, vahşice katledildi.

Kan donduran olay, Rusya'nın Sahalin Adası'nda meydana geldi. 6 Temmuz'da ailesiyle tartıştıktan sonra evden kaçan Vika Teplyakova (8), bir başına yürüdüğü ormanlık alanda, Igor Dvornikov ve eşi Kristina Dvornikov tarafından fark edildi. Çift, Teplyakova'yı araçlarına aldı. Küçük çocuğun İgor Dvornikov tarafından araç içinde tacize uğradığı ifade edildi.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili gözaltına alınan Igor Dvornikov'un polise verdiği ilk ifadede Teplyakova'yı öldürmediğini söyledi. Rus polisi daha sonra İgor'un ifadesini değiştirdiğini, Teplyakova'ya tecavüz ederek, öldürdüğünü itiraf etti. Igor'un eşi Kristina'nın polise küçük kızın cesedinin nerede olduğunu söylediğini duyurdu. Teplyakova'nın cesedinin plastik bir torbaya sarılmış halde bulunduğü belirtildi.

KÜÇÜK KIZ GÜNERDİR ARANIYORDU

Teplyakova'nın ortadan kaybolduğu Novoaleksandrovsk kentinde yaklaşık 500 gönüllü günlerdir minik kızı aradığı kaydedildi. Çocuğu bulmak için ilanlar basılmış, kent genelinde sürücüler ve insanlar uyarılmıştı. Teplyakova'nın son görüntüsü ise güvenlik kamerasınca kaydedilen ve kaldırımda tek başına yürüdüğü anlar oldu.

Kaynak: DHA