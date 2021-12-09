Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da bir 2 bin metrekarelik bir dondurma fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Rusya'da bir 2 bin metrekarelik bir dondurma fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Rusya'nın Novosibirsk kentine bağlı Krasnoobsk bölgesindeki 2 bin metrekarelik bir dondurma fabrikasının soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye 58 itfaiye eri ve 17 yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangının bir anda büyümesi nedeniyle bölgede panik havası oluşurken alevlerin çevredeki diğer depolara sıçramaması için önlem alındı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırılırken depoda küçük çaplı patlamalar meydana geldiği belirtildi. Ekipler yangına önce uzaktan daha sonra ise içeriden müdahale etti.

Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınırken dondurma deposu tamamen küle döndü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, depodaki 3 güvenlik görevlisinin kendi imkanlarıyla yangından kurtulduğu ve ölen veya yaralananın olmadığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Rusya'da dondurma fabrikasında yangın

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

 Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title