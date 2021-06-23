Rusya'da dehşete düşüren olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırıp yedi

Rusya'nın Ergaki Milli Parkı'na giren bir ayı 16 yaşındaki çocuğu saldırarak parçalara ayırdı. ''İnsan yiyen canavar ayı'' diye bahsedilen aç ayı gencin vücudunun neredeyse yarısını yerken, kendisini durdurmaya çalışan turistlere de saldırdı. Saldırgan ayı yetkililer tarafından çocuğun parçalanmış kalıntılarının üzerinde yatarken bulunurken, olay yerine gelenler vahşetle karşı karşıya kaldı.

Rusya'daMoğolistan sınırına yakın Ergaki adındaki bir milli parkta dehşet verici anlar yaşandı. Bir boz ayının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk, ayının pençe darbeleriyle mücadele edemeyince yere yığıldı. O anda hayatını kaybeden çocuk, ayı tarafından parçalanmaya başladı.

VÜCUDUNUN YARISINI YEDİ

Tüm çabalara rağmen ayıyı durduramayan turistler, gencin vücudunun yarısının yendiği anlara da şahit oldu. Yardım gelene kadar ellerindeki çakılarla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalışan turistler ne yaptılarsa da dev ayıyı durduramadı. Ayı bu esnada turistlerden birini de pençeleriyle yere devirerek yaraladı. Ayının olduğu yere tüfekle gelen görevliler ayıyı vursa da yaralı hayvan ormanın içine doğru koşup gözden kayboldu.

ÇOCUĞUN PARÇALANMIŞ KALINTILARI ÜZERİNDE BULUNDU

Saatler süren arama sonucunda çocuğun parçalanmış kalıntılarının üzerinde yatarken bulunan ayının akıbeti, milli parktan yapılan açıklamadan öğrenilebildi. Söz konusu açıklamada, "Saatlerce süren takibin ardından insan yiyen ayı park personeli tarafından öldürüldü" denildi.

REHBER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Rusya'nın Abakan şehrinde yaşadığı öğrenilen çocuğun turistlere burada rehberlik yaptığı öğrenildi. Milli parkın müdürü Igor Gryazin, hayatını kaybeden gencin kestirme yoldan gitmek isterken ayıyla karşılaşmış olduğunu düşündüklerini söyledi.