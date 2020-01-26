Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması
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Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması

Rusya'nın doğusunda bulunan balıkçı kenti Vladivostok'ta düzenlenen buzda balık avlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

26.01.2020 19:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:43
Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması

'nın doğusunda bulunan balıkçı kenti Vladivostok'ta düzenlenen buzda balık avlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.


Ruskky adasının buz tutan kıyılarından düzenlenen yarışmaya çok sayıda balıkçı ve izleyici katıldı. İlk önce buzda balık avlamak için delik açan balıkçılar oltalarını atarak avlarını bekledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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