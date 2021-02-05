Böyle talihsizlik görülmedi! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü
Rusya'da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonundan bakan bir kişi bebeğin üzerine düştü. Bebek ve düşen adam hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Rusya'nın Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürüdüğü sırada evinin balkonunda bakan bir kişi 7'inci kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
BEBEK AMBULANSTA, ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından şoka giren annenin bebeğini yerden aldığı görüldü. Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı