Böyle talihsizlik görülmedi! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü
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Böyle talihsizlik görülmedi! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü

05.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 01:04

Rusya'da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonundan bakan bir kişi bebeğin üzerine düştü. Bebek ve düşen adam hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Rusya'nın Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürüdüğü sırada evinin balkonunda bakan bir kişi 7'inci kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

BEBEK AMBULANSTA, ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından şoka giren annenin bebeğini yerden aldığı görüldü. Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylesi milyonda bir olur! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Böylesi milyonda bir olur! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü
Böyle talihsizlik görülmedi! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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