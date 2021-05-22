Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kazaUlusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü
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Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kazaUlusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü Rusya'da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti.

- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza

Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü

MOSKOVA - Rusya'da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu. İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ülke gündemine oturan olayın ardından Rosgvardiya'nın Murmansk bölge ofisi tarafından geldi. Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kazaUlusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kazaUlusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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