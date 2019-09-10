Rusya'da ABD adına casusluk yapan kadının Kremlin'den kovulduğu açıklandı

10.09.2019 18:15

Kremlin, "ABD, Rus hükümetindeki casusunu 2017 yılında geri çekti" haberlerinde adı geçen kişinin Rusya devlet başkanlığı ofisinde çalıştığını ve 2017'de işten kovulduğunu doğruladı. Ancak Rus yönetimi bu kişinin casus olup olmadığı konusunda yorum yapmazken çıkar haberleri "ucuz roman" olarak nitelendirdi.



Amerikan yönetimi ile Rusya arasındaki casusluk krizi sürüyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve ABD'ye bilgi aktaran bir casus, Başkan Donald Trump'ın "yanlış istihbarat politikası" nedeniyle 2017 yılında geri çekilmek zorunda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle