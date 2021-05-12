Rusya'da 9 kişinin ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı
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Rusya'da 9 kişinin ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı

Rusya'da 9 kişinin ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki 175 numaralı okula silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İlgaz Galyaiev, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki 175 numaralı okula silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İlgaz Galyaiev, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki 175 numaralı okula düzenlediği silahlı saldırı sonucu aralarında okul çalışanları, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu toplam 9 kişiyi öldüren ve 23 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki İlgaz Galyaiev, Kazan'da yer alan Sovetsky Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında 2 veya daha fazla kişiyi öldürmek suçlamasıyla dava açılan Galyaviev, hakim karşısında rahat tavırlar sergileyerek, zihinsel ve fiziksel hiçbir sorununun olmadığını ifade etti. Savcılık tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden Galyaviev, saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin bir açıklamada ise bulunmadı.

Ayrıca duruşma sırasında Müfettişlerin Mahkeme Heyetine sunduğu raporun ardından saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Raporda, Galyaviev'in okula silahıyla girdikten sonra ilk kata el yapımı bir patlayıcı yerleştirmesinin ardından üst katlara çıkarak, silahıyla 17 el ateş ettiği ifade edildi. Patlayıcının ise etkisiz hale getirdiği belirtilirken, Galyaviev'in saldırıyı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği savunuldu. Müfettişlerden gelen raporların ve savcının talebi doğrultusunda mahkeme heyeti, İlgaz Galyaiev isimli saldırganın tutuklanmasına karar verdi.

TUTUKLANAN SALDIRGAN 2 AY SONRA TEKRAR MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Mahkeme, tutuklanmasına karar verdiği Galyaiev'in 11 Temmuz 2021 tarihinde yeni bir duruşmanın olacağını belirtti. Mahkeme, duruşma tarihine kadar saldırganın adli ve psikolojik muayeneden geçeceğini, bu süre zarfında soruşturma komitesinin de soruşturmayı tamamlamasının bekleneceğini duyurdu. Soruşturmanın 11 Temmuz'a kadar tamamlanamaması durumunda ise, saldırganın duruşmasının 2 ay daha ertelenebileceği kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rusya'da 9 kişinin ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı
Rusya'da 9 kişinin ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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