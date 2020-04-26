Rusya'da 6 bin 361 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da 6 bin 361 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 361 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

26.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:42
Rusya'da 6 bin 361 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 361 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 949'a yükseldi.

Rusya'da koronavirüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949'a yükseldi. Öte yandan, son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 747'ye ulaştığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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