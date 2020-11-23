Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı
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Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

23.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:38

Rusya'da bir binanın dördüncü katından yerde biriken karların üzerine düşen kız çocuğu yürüyerek evine döndü.

Rusya'da bir binanın dördüncü katından yerde biriken karların üzerine düşen kız çocuğu yürüyerek evine döndü.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde bir kız çocuğu, gece saatlerinde binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden baktığı sırada dengesinin kaybederek yerdeki kar birikintisinin üzerine düştü. Karların üzerine düşen çocuk daha sonra yerden kalkarak evine döndü. Çocuğun pencereden aşağıya düştüğünü söylemesine rağmen inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu öğrendi. Çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve yapılan muayenede hiçbir yara almadığı öğrenildi. - MOSKOVA

Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı
Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı
Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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