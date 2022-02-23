Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" Bayramı
AA, Andrey Kashuk - Güncel
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Havai fişek gösterisi Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" BayramıRusya'da her yıl kutlanan 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü'" aynı zamanda biraz şakayla karışık "Erkekler Günü" olarak da biliniyor.
Havai fişek gösterisi Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" Bayramı
Rusya'da her yıl kutlanan 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü'" aynı zamanda biraz şakayla karışık "Erkekler Günü" olarak da biliniyor.