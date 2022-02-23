Havai fişek gösterisi Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" Bayramı

Rusya'da her yıl kutlanan 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü'" aynı zamanda biraz şakayla karışık "Erkekler Günü" olarak da biliniyor.