Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" Bayramı - Haberler
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Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" Bayramı

AA, Andrey Kashuk - Güncel
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Havai fişek gösterisi Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" BayramıRusya'da her yıl kutlanan 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü'" aynı zamanda biraz şakayla karışık "Erkekler Günü" olarak da biliniyor.

Havai fişek gösterisi Rusya'da 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü" Bayramı

Rusya'da her yıl kutlanan 23 Şubat "Vatan Savunucuları Günü'" aynı zamanda biraz şakayla karışık "Erkekler Günü" olarak da biliniyor.

Rusya'da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü Bayramı

Rusya'da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü Bayramı

Rusya'da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü Bayramı

AA / Andrey Kashuk - Güncel

erkekler günü, Vatan, Rusya, Güncel, Haberler

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