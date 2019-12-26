Rusya, Çin ve İran donanmaları, Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde ortak tatbikata hazır
Haberler » Dünya » Rusya, Çin ve İran donanmaları, Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde ortak tatbikata hazır - Haberler

Rusya, Çin ve İran donanmaları, Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde ortak tatbikata hazır

ABD’nin İran üzerindeki yaptırımlarını artırdığı ve “ticaret savaşları” yüzünden Çin ile tansiyonun arttığı, Rusya ile füze gerginliğinin tırmandığı bir dönemde üçlü deniz tatbikatının gerçekleşmesi Washington yönetimine yönelik bir mesaj olarak görülüyor.

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42
Rusya, Çin ve İran donanmaları, Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde ortak tatbikata hazır

, Çin ve donanmaları, cuma gününden itibaren Hint Okyanusu ile 'nde ortak tatbikat yapacak.


Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pekin'in "Xining" isimli güdümlü füze destroyeri ile pazartesi gününe kadar sürecek olan tatbikata katılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler