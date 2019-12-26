Rusya, Çin ve İran donanmaları, Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde ortak tatbikata hazır

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42

Rusya, Çin ve İran donanmaları, cuma gününden itibaren Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak.



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pekin'in "Xining" isimli güdümlü füze destroyeri ile pazartesi gününe kadar sürecek olan tatbikata katılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle