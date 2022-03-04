Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna'da nükleer tesise saldırdığını yalanladı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna'da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna'da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel