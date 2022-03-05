Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu - Haberler

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Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı.

- Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Evler harabeye döndü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Kiev bölgesinde yer alan Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu. Saldırının ardından yapıların yerle bir olduğu görüldü.

Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu

Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu

Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bila Tserkva, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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