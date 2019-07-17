Rusya Başbakan Yardımcısı: Türkiye'ye savaş uçağı da satabiliriz
Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Türkiye ile S-400'lerin yanı sıra savaş uçakları konusunda da anlaşma yapılabileceği sinyalini verdi.Borisov, Moskova ile Ankara arasında savaş uçağı anlaşması olabilir mi sorusuna "Neden olmasın. Görüldüğü gibi bunun emsali daha önce yaşandı" dedi.
S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 14'üncü uçağın Mürted Hava Meydanı'na inmesinin ardından konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Türkiye ile savaş uçakları konusunda da anlaşma yapılabileceği sinyalini verdi.
Borisov, kendisine yöneltilen Moskova ile Ankara arasında savaş uçağı anlaşması olabilir mi? sorusuna "Neden olmasın. Görüldüğü gibi bunun emsali daha şimdiden neticelendi." cevabını verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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