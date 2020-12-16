Putin'in "yenilmez" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Putin'in "yenilmez" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi

16.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "yenilmez" dediği ve ses hızının 27 katı hızda ilerleyebilen Avangard balistik füzesi yer altındaki hangara yerleştirilerek aktif hale getirildi.

Rusya'nın 2018 yılında testlerini başarıyla gerçekleştirdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in testleri izlerken "yenilmez" olarak yorumladığı Avangard kıtalararası balistik füzesi geçtiğimiz yıl Rus ordusunun envanterine girmişti.

SINIFININ EN GELİŞMİŞ BALİSTİK FÜZESİ

Ses hızının 27 katı hızda ilerleyen aynı zamanda dikey ve yatay pozisyonda ilerleyerek sınıfının en gelişmiş balistik füzesi olma özelliği taşıyan füze sistemi Rus ordusu tarafından aktif hale getirildi. Rusya tarafından 24-26 Kasım 2019 tarihlerinde Yeni START anlaşması prosedürlerine uygun olarak ABD denetim grubuna gönderilen füze sistemi ile ilgili Rus ordusu harekete geçti.

DİĞER ÜLKELERİN SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DELEBİLİYOR

ABD ve Rusya arasında hala görüşmeleri devam eden fakat bir ilerleme kaydedilemeyen Yeni START anlaşmasının bitiş tarihi olan Şubat 2021 tarihine az bir süre kala Rus ordusu Avangard füze sistemini aktif hale getirdi. Diğer ülkelerin füze savunma sistemlerini delebilen, bu sistemleri imha edebilme özelliği taşıdığı savunulan Avangard kıtalararası füze sistemi başkent Moskova'nın bin 478 km güneyinde Ural Nehri kıyısında bulunan Orenburg Bölgesi'ne konuşlandırıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı füze sistemlerinin yer altındaki hangara yerleştirilme sürecinin birkaç saat sürdüğünü duyururken aynı zamanda füze sisteminin kurulmasının Rusya ordusunun 2020 yılı faaliyetlerinde yer aldığını aktarıldı.
Putin'in 'yenilmez' dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi
Putin'in 'yenilmez' dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi
Putin'in 'yenilmez' dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi
Putin'in 'yenilmez' dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

İlgili Haberler

Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı
Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı
Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı
Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı
Putin'den NATO'ya gözdağı! 8 bin kilometre menzilli balistik füze denemesi yapıldı
Putin'den NATO'ya gözdağı! 8 bin kilometre menzilli balistik füze denemesi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Bülent Turan Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Merve Dizdar Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Fatih Terim Emre Belözoğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin'in "yenilmez" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:50:54. #1.15#
title