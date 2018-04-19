Rusya Askeri Uydu Fırlattı

Rusya Askeri Uydu Fırlattı

ASTANA (AA) – Rusya, Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden askeri uydu fırlattı.

Rusya Askeri Uydu Fırlattı

ASTANA (AA) – Rusya, Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden askeri uydu fırlattı.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri uydunun Moskova saatiyle 01.12'de Proton-M roketiyle ile Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Uydunun Savunma Bakanlığı çıkarları doğrultusunda fırlatıldığını belirtilen açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksandr Golovko'nun roketin Baykonur'dan fırlatılışını komuta ettiği aktarıldı.

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