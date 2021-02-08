Son dakika haberi | Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Kovid-19 tedbirlerine övgü
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Son dakika haberi | Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Kovid-19 tedbirlerine övgü

08.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:32

Son dakika haberlerine göre Rusya A Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya'da kamp ve tatil yapmanın güvenli olduğunu belirterek, Rus takımlarını kente davet etti.

Rusya A Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya'da kamp ve tatil yapmanın güvenli olduğunu belirterek, Rus takımlarını kente davet etti.

Kamp yapan Rus ekiplerini takip etmek için Antalya'ya gelen Cherchesov, AA muhabirine, bölgenin iklimi ve tesisleriyle futbol kampları için uygun olduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini, Antalya'nın kendisi için de ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Cherchesov, milli takımın başındaki ilk maçını Antalya'da Türkiye ile yaptığını hatırlattı.

Türkiye'ye 12 yıldır tatile geldiğini aktaran Cherchesov, kentte güzel anılar biriktirdiğini dile getirdi.

"Önlemleri gördüm, bizzat şahidim"

Avrupa Şampiyonası öncesi kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Cherchesov, şöyle konuştu:

"Antalya'da kamp yapan Rus futbolcuları takip etmek ve Antalyasporlu Kudriashov'un performansını canlı izlemek için buraya geldim. Buradaki Kovid-19'a karşı alınan önlemleri görünce mutlu oldum. Antalya'da herkes güvenli turizme adapte olmuşa benziyor. Burası çok güvenli. Bunun en büyük göstergesi de şu an ailemle otelde kalıyorum. Salgına karşı bir çok önlem alınmış. Önlemleri gördüm, bizzat şahidim. Rusya futbol takımları buraya kamp yapmak için gelmeye başladı. Bundan sonra da rahatlıkla gelebilirler."

Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını da sürdürdüklerini aktaran Cherchesov, organizasyona sağlıklı, eksiksiz bir kadroyla katılmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye ile son oynanan karşılaşmada 10 futbolcularının olmadığına değinen Cherchesov, "Şampiyona için plan yapmak için çok erken. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluğu kazanmak için mücadele edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Cherchesov'un konakladığı otelin genel müdürü Zafer Alkaya da bilim kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda güvenli turizm için çalıştıklarını söyledi.

Güvenli turizmin gereklerini harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Alkaya, "Takımlar buraya gelip, bizzat önlemlere şahit oldular. Alınan tedbirlerden herkes memnun." diye konuştu.

Son dakika haberi | Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Kovid-19 tedbirlerine övgü
Son dakika haberi | Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Kovid-19 tedbirlerine övgü
Son dakika haberi | Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Kovid-19 tedbirlerine övgü
Son dakika haberi | Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Kovid-19 tedbirlerine övgü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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