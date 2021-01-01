Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ve moda dünyasının yakından tanıdığı isim Işıl Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Yıllar sonra ortaya çıkan Tuana Reçber, güzelliği ve süper mini elbisesiyle dikkat çekti.

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yıllar sonra ortaya çıktı. Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan Tuana Reçber, yeni yılı ailesiyle birlikte karşıladı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİ VE GÜZELLİĞİYLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuana Reçber'in annesinin boyuna yetişmesi ve annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Reçber ailesinin bu kareleri sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Tuana Reçber süper mini elbisesi ve güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.