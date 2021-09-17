Rüştü Onur Atilla: Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

Evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rüştü Onur Atilla altına bu notu düştü:

ARABAMIZ YOK, PARAM YOK!

Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.

MUTLU BİR EVLİLİK...

2014 yılında nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çifti, ilk çocukları Kemal'i, 2018'de kucaklarına almıştı.

Hürriyet - Magazin Haberleri