2 Kasım akşamı Cem Yılmaz, Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk oldu. YouTube yayınını sosyal medyadan paylaşan Cem Yılmaz'a gazeteci Enver Aysever tepki gösterdi. Sonrasında yaşananlar bir anda gündem oldu. Rüstem Batum kimdir? Nereli, kaç yaşında? merak konusu oldu.

RÜSTEM BATUM KİMDİR?

Rüstem Batum, 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Rüstem Batum Türk talk-show'cu, stand-up'çı, yazar, reklam filmi yönetmeni, fotoğrafçı, gazeteci. Basın, moda ve reklam fotoğrafçılığı, gazetecilik, reklam filmi yapımcılığı ve yönetmenliği, tek kişilik gösteriler yaptı. İlk özel TV Magic Box'ta yaptığı talk show programıyla tanındı.

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