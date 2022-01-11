Rust'ın Tüm Zamanların Satış Sayısı Açıklandı

Rust'ın geliştiricisi Facepunch Studios, yaptığı iyileştirmelerle birlikte oyuna bir ivme kazandırarak oldukça popüler hale getirmeyi başardı ve bunu korumaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre oyun şu ana kadar 12,5 milyondan fazla oyuncu tarafından satın alındı. Rust oynayanlar bilir, oyuna başlarken elinize bir taş ve bir meşale veriliyor, ağaçlardan odun yerlerden taş gibi nesneler toplayarak geliştirdiğimiz ekipmanlarla güçleniyoruz. Oyunun gelişme süreci de böyle oldu, geliştirici şirket Facepunch'da buna benzer bir açıklama yaparak yeniliklerden bahsediyor.

Facepunch Studio'dan Rust Hakkında Açıklama

2021 yılı için geniş özet mesajı yayınlayan Facepunch açıklamasında şunlara değindi;

2021, Rust için hemen hemen her bakımdan istisnai bir yıldı, 8 yıllık sürekli gelişimin ardından Rust güçlenerek güçlendi. 2021'de Rust Twitch'te patladı, rekor sayıda oyuncu gördük, Voice Props DLC Paketi, World yenilemesi, görevler, yük trenleri, sualtı laboratuvarları, jestler, denizaltılar, MLRS ve çok daha fazlasını yayınladık.

-Facepunch Studios

Rust'ın 8 Yılın Ardından Elde Ettiği Başarılar

12.5 milyon oyuncu tarafından satın alındı

1.11 milyon DLC paketi satıldı

267 bin Eşzamanlı çevrimiçi oyuncuya ulaştı

32 bin Eşzamanlı çevrimiçi sunucuya ulaştı

400 bin'den fazla Discord kullanıcısı

Twitch'te 1.3 milyar toplam görüntülenme

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