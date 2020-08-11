Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Rusya Devlet Başkanı Putin'in duyurduğu dünya üzerinde tescil edilen ilk koronavirüs aşısının detayları da belli oldu. Buna göre aşının üretimine kasım ayında Brezilya'da başlanması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya üzerinde tescil edilen ilk koronavirüs aşısının Rusya'da üretildiğini duyurmasının ardından aşının Brezilya'da üretileceği ifade edildi. Klinik testler ise Filipinler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dimitriev, dünya üzerinde tescillenen ilk Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KLİNİK TESTLER BAE VE FİLİPİNLER'DE BAŞLAYACAK

Dmitriev, uluslararası pazarda "Sputnik V" adı verilecek aşının klinik testlerinin yakın bir zaman içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler'de başlayacağını söyledi. Dmitriev, "Aşının formülü ile ilgili bir siber saldırı olmadı. Bilgilerimizi paylaşmaya açığız. Aşının 3'üncü fazı çarşamba günü (yarın) başlayacak. Aşının Brezilya'da üretilmesini bekliyoruz. Latin Amerika'da aşının üretimi onayın alınmasıyla birlikte Kasım ayında başlayacak" dedi.

"KENDİM DE DENEDİM, YAN ETKİSİ OLMADI"

Rus yetkili, dünyanın farklı bölgelerinden 1 milyar dozluk aşı talebi geldiğini söylerken, "Üretimi artırarak yıllık 500 milyon dozluk üretim için uluslararası anlaşmalar yaptık. Bu aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Ben kendim de denedim ve herhangi bir yan etkisi olmadı" ifadesini kullandı.