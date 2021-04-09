Rus turist tatil için geldiği Çıralı'da baharı resmediyor
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Rus turist tatil için geldiği Çıralı'da baharı resmediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rus turist tatil için geldiği Çıralı'da baharı resmediyor

Rusya'dan Ulupınar Mahallesine bağlı Çıralı bölgesine tatile gelen Rus Maria Starchenko, çizdiği Çıralı resimlerini ülkesine göndererek Kemer tanıtımına katkı sağlıyor.

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Rusya'dan Ulupınar Mahallesine bağlı Çıralı bölgesine tatile gelen Rus Maria Starchenko, çizdiği Çıralı resimlerini ülkesine göndererek Kemer tanıtımına katkı sağlıyor. Bir arkadaşının tavsiyesiyle sahili ile dünyanın en iyi sahilleri listesinde yer alan Çıralı'ya daha önce 4 defa gelen Rus Starchenko, hayran kaldığı Çıralı'nın resimlerini çiziyor.

Fırçasını eline alarak Çıralı'yı tablolarına taşıyan sanat direktörü Rus Maria Starchenko, Çıralı'nın doğası, sakinliği ve huzuruyla çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Starchenko, Çıralı'nın yoga yapmak ve dinlenmek için çok uygun bir yer olduğunu ifade ederek, "Buranın çok güzel bir doğası var. Sessiz olmasını çok sevdim. Huzurlu bir yer. Burada Çıralı'nın değişik noktalarını resmediyorum. Çizdiğim resimleri ülkeme gönderiyorum. Ekim ayı gibi tekrar gelmek istiyorum. Burayı herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Rus turist tatil için geldiği Çıralı'da baharı resmediyor
Rus turist tatil için geldiği Çıralı'da baharı resmediyor
Rus turist tatil için geldiği Çıralı'da baharı resmediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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