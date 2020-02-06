Rus turist, dev dalgalar arasında yüzdü

06.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:39

ANTALYA'ya eşiyle birlikte Rusya'dan gelen Alex Beyanın (47), şiddetli lodos nedeniyle boyu 4 metreyi bulan dalgalar arasında yüzdü.

Antalya'da, saatteki hızı 24 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ağaç dalları kırıldı, elektrik direklerinde hasar oluştu. Gün doğumuyla birlikte lodos manzarasını izlemek isteyenler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Lodos nedeniyle boyu 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Gün boyu sahili döven dalgaları izleyen Antalyalılar, bol bol fotoğraf çekti. Kenti çevreleyen 40 metre yüksekliğindeki falezlerde de eşsiz lodos manzarası oluştu. Çarpan dev dalgalardan saçılan deniz suyu, kimi zaman falezlerin üzerine kadar yükseldi. Kaleiçi Yat Limanı'nı çevreleyen dalgakıran da lodos manzarası izlemek isteyenlerin tercih noktası oldu. Dalgakırana çarparak gücünü kaybeden dalgaların oluşturduğu beyaz köpüklü manzara, ilgiyle izlendi.

DEV DALGALARA ALDIRMADAN YÜZDÜEşiyle birlikte bir haftalık tatil için Rusya'dan Antalya'ya gelen Alex Beyanın, dev dalgalara aldırmadan denize girdi. Dalgalar arasında uzun süre yüzen Beyanın, eşinin uyarısıyla sahile çıktı. Antalya'ya hayran kaldığını anlatan Rus turist, "Hava çok güzel. Deniz muhteşemdi. Dalgaların arasında yüzmek çok eğlenceli" dedi.

Kaynak: DHA