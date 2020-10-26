Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
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Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

26.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:11

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.

Rusya'nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu. Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova'daki boş bir araziye götürdü. Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı. Rusya'da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı. Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.

Yalancılıkla suçlandı

Fenomen Mihail Litvin, lüks aracını yaktığı anların görüntülerini milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin'i şov yapmakla suçladı. Sosyal medya kullanıcıları Litvin'in söz konusu görüntüleri paylaşarak aracın değerinden daha fazla para kazanacağını savundu.

Öte yandan Rus sosyal medya fenomeni, ülkenin en çok kazanan fenomenleri arasında bulunuyor. - MOSKOVA

Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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