Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Ortadoğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Ortadoğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir

29.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:53
Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Ortadoğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir

Rus senatör Konstantin Kosaçev, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin Ortadoğu'da büyük bir savaşın başlamasına neden olabileceğini söyledi. Kosaçev, "Bunlar, sonuçları kestirilemeyen, ancak kesinlikle olumsuz olan tehlikeli oyunlar. İran yönetiminin bunda bir suçu yok" dedi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin Ortadoğu'da büyük bir savaşın başlamasına neden olabileceğini belirtti.

"BİRÇOK ŞEY İRAN'IN TUTUMUNA BAĞLI"

Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu cinayetin arkasında kim olursa olsun, kesinlikle İran'ın sert tepki vermesini ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir terörist saldırı olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle, şu anda birçok şey elbette, İran'ın bu cinayetle ilgili soruşturmasının objektifliğine, tepkisine ve uluslararası toplumun tutumuna bağlı" ifadelerini kullandı.

Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Ortadoğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir
Rus senatör Konstantin Kosaçev

ABD basınında çıkan USS Nimitz ve beraberindeki savaş gemileri grubuna Basra Körfezi'ne geri dönme emri verildiği haberini hatırlatan Kosaçev, bu emrin Fahrizade suikastının hemen öncesinde verildiğine dikkat çekerek, ABD Merkez Komutanlığı'nın geçen hafta "saldırganlığı caydırmak ve güvenlik ve istikrarı sağlamak için" F-16 filosunun Almanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledileceğini duyurduğunu kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"

"SONUÇLARI KESTİRİLEMEYEN TEHLİKELİ OYUNLAR OYNANIYOR"

Tahran'ın bu saldırıyı düzenleyenlerin aksine uygar bir yol izlediğine vurgu yapan Kosaçev, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar, İranlı önemli bir nükleer mühendisin ölümü gibi bir 'kıvılcıma' ihtiyaç duyulan, büyük ölçekli bir savaşın hazırlığına tanıklık ediyor. Bunlar, sonuçları kestirilemeyen, ancak kesinlikle olumsuz olan tehlikeli oyunlar. İran yönetiminin bunda bir suçu yok."

NE OLMUŞTU?

İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade, Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İran, nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın failinin İsrail olduğunu iddia etmişti.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınamıştı. Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

İlgili Haberler

Muhsin Fahrizade: İran'ın nükleer programının mimarı Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
Muhsin Fahrizade: İran'ın nükleer programının mimarı Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için 'Bu ismi unutmayın' demiş
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Beyonce Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Ortadoğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 10:54:56. #1.15#
title