Son dakika! Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı - Haberler
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Son dakika! Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

Demirören Haber Ajansı, Ertan Kılıç - Güncel
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Son dakika gündem haberi: RUS Donanması'na ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İSTANBUL (DHA) - RUS Donanması'na ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.

Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 127 borda numaralı Minsk, 120 metre uzunluğunda 102 borda numaralı Kaliningrad ve 112 metre uzunluğunda 130 borda numaralı Korolev, gemileri saat 23.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Karadeniz'e açılan savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.


- İstanbul
Son dakika! Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

Son dakika! Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

Son dakika! Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Güncel

Karadeniz, İstanbul, Savaş, Rus, Güncel, Haber

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