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Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Demirören Haber Ajansı, Murat Deliklitaş - Güncel
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RUS Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı.

İSTANBUL (DHA) - RUS Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı.

Rus Donanmasına ait 3 savaş gemisinin dün gece saatlerindeki geçişinin ardından bugün 3 savaş gemisi daha İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiş yaptı. Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, saat 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı. Gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.


- İstanbul
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel

Karadeniz, İstanbul, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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