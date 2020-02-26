Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti
Haberler » Dünya » Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti - Haberler

Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti

32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi

26.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:33
Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti

32 yaşındaki Rus tenisçi , çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi.


Sharapova, emeklilik kararı hakkında Vanity Fair ve Vogue dergilerine yazdığı makalede şu soruyu sordu: "Şimdiye kadar bildiğiniz tek hayatı nasıl geride bırakırsınız?" Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler