Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi

24.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:35
Rus protestoculara

Rusya'da muhalif Navalny'nin tutuklanmasının ardından çıkan protestolardan bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Rusya'ya dönen muhalif lider Alexey Navalny'in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis, göstericilere sert müdahale etmiş protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahaleler olmuştu.

"CÜNEYT ARKIN GİBİ RUS AKTİVİST"

Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü'nün bu paylaşımına Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'dan cevap gecikmedi. Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Rus protestocuları Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Alper Ulusoy Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 22:35:00. #1.15#
title