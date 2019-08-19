Rus Parlamentosu ülkeyi sarsan protesto hareketine 'dış güç müdahalesini' araştıracak

19.08.2019 23:59

Rusya'da son yılların en ciddi protesto hareketi devam ederken Rus Parlamentosu eylemlere olası bir "dış müdahalenin" olup olmadığını araştıracağını duyurdu.

Pazartesi günü Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan özel toplantıda, temmuz ayından beri her hafta sonu devam eden protestolarda olası bir "dış müdahalenin" araştırılması için bir komisyon kuruldu. Euronews.com'da Görüntüle