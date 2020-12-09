Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik
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Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik

09.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:58
Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik

Libya'da gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in sözde eski komutanlarından Marat Gabidullin, Libya'daki savaşı kaybettiklerini itiraf ederek, "Türkiye'nin müdahalesini dikkate almadık. Bu yüzden kaybettik" dedi.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNİ DİKKATE ALMADIĞIMIZ İÇİN KAYBETTİK"

Libya'daki savaşı kaybettiklerini kabul eden sözde komutan Gabidullin, "Wagner unsurlarının birçoğu Libya'da maruz kaldığı hayal kırıklığı nedeniyle liderlerine olan güveni yitirdiler. Libya'daki gelişmeler gerektiği gibi incelemedi ve Türkiye'nin müdahalesini de dikkate almadı. Bu nedenle kaybettik" dedi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığını öne süren Marat Gabidullin, 4 yılın ardından Wagner'in Suriye ve Libya operasyonlarını anlattı.

"KOMUTANDAN ÇOK İŞ ADAMI OLARAK HAREKET EDİYORLAR"

Gabidullin, yaptığı açıklamada, "Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma gördü. Wagner'in üst düzey yetkilileri artık komutandan çok iş adamları olarak hareket ediyor. Libya'da ağır kayıplar vermemizin başlıca nedenlerinden birisi buydu. Doğru düzgün saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye'nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı" dedi.

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik

"ASKERLER KOMUTANLARINA GÜVENMEYİ BIRAKTI"

Ele geçirilen petrol sahaları karşılığında Wagner çalışanlarına "ödüller" vadedildiğini dile getiren Gabidullin, "Sonunda askerler komutanlarına güvenmeyi bıraktı. 2018'den bu yana komutanlardan bazıları birime tahsis edilen primlerin yarısını almaya ve geriye kalanı savaşçılara dağıtmaya başladılar."

"SURİYE'DE ASIL İŞİ WAGNER YAPTI"

Gabidullin, 2019'da DAEŞ terör örgütüyle savaşan Suriyelilerin Libya'ya gönderilmesine yönelik bir emir aldığını belirterek "Gönderdiklerim oraya vardıklarında, komutan beni arayıp, 'Bunlar intihar eylemi yapabilir mi?' diye sordu. Nasıl bir insan böyle bir soru sorabilir?" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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