Rus önleme uçağı, Barents Denizi'nde Norveç'e ait devriye uçağını engelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus önleme uçağı, Barents Denizi'nde Norveç'e ait devriye uçağını engelledi

Rus önleme uçağı, Barents Denizi'nde Norveç'e ait devriye uçağını engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Kuzey Filosu, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mikoyan Mig-31 önleme uçağının Norveç Hava Kuvvetlerine ait bir Lockheed P-3 Orion devriye uçağını Barents Denizi semalarında engellediğini duyurdu.

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Kuzey Filosu, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mikoyan Mig-31 önleme uçağının Norveç Hava Kuvvetlerine ait bir Lockheed P-3 Orion devriye uçağını Barents Denizi semalarında engellediğini duyurdu.

Barents Denizi semalarında Rusya'dan, Norveç devriye uçağına müdahale geldi. Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Kuzey Filosu tarafından yapılan açıklamada, Rusya Kuzey Filosuna ait bir Mikoyan Mig-31 önleme uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yapan Norveç Hava Kuvvetlerine ait bir Lockheed P-3 Orion devriye uçağının Rusya sınırlarına yaklaştığını tespit ettiği ve engellediği belirtildi.

Rus uçağının bir süre boyunca Norveç devriye uçağına eşlik ettiğini ve Norveç'e ait uçağın Rus sınırlarından uzaklaştırıldığını kaydeden Kuzey Filosu, "Rusya'nın hava sahası kontrolü, 27 Mayıs 2021'de Barents Denizi'nin suları üzerinden Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Rus önleme uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç hava kuvvetlerinin P-3C Orion temel devriye uçağı olarak belirledi ve Barents Denizi üzerinden ona eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kuzey Filosu, Rus uçağının Norveç uçağına karşı yaptığı uçuşun, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiğini vurguladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus önleme uçağı, Barents Denizi'nde Norveç'e ait devriye uçağını engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 18:17:57. #1.15#

title