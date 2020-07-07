Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
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Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun

Son dakika: Danıştay'ın Ayasofya'yla ilgili kararına sayılı günler kala Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, TBMM'ye Atatürk'ün aldığı Ayasofya kararını gözden geçirmeyin ve Ayasofya'yı müze olarak koruyun çağrısında bulundu.

07.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:54

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmaları sürerken Danıştay, 2 Temmuz'da yaptığı duruşmada kararın 15 gün içerisinde açıklanacağını belirtirken dünyadan da Ayasofya hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya da Ayasofya için Atatürk'ün aldığı kararın kontrol edilmemesini ve statüsünün müze olarak kalması çağrısı yaptı.

DUMA'DA BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM'ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi.

"BİLGE BİÇİMDE DAVRANMALARI ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya'nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz."

ATATÜRK'ÜN KARARINI GÖZDEN GEÇİRİN İSTEĞİ

Rus parlamenterler yazılarında, "modern Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anasofya'yı bir barış ve dinlerarası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini", Ayasofya'nın müze olarak korunmasını istedi.

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Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Haber Yorumları (41)
SERKAN: Ayasofya cami olmalı cami olarak kalmalı ezan sesleri yükselmeli tez zamanda inşallah
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BARIŞ: 1milyon camimiz olsun sıkıntı yok. Ayasofya camiye çevrilsin. Burayi müzeye çevirecek son dediler gücsüzdük..şimdi güçlüyüz bizim dedigimiz olacak
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ÇUKUROVALI: Camide kılınan namazın on kat sevabı varmış . . . ( Ben demiyorum ulu, ulu büyüklerimiz diyor ) Lan , acaba Ayasofya da kılınan namazın sevabı kaç kat olur ! Bilen varsa lütfen bilgilendirsin
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