Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı
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Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

01.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:02
Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta evlere giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Rus uyruklu masöz 20 kişiden fazla kişiye virüs bulaştırdı. Yavru Vatan'da koronavirüsün etkisini artırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken, tedbirler iyiden iyiye artırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) koronavirüs vakasındaki artış sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve korona testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan masözün korona olduğunu öğrendikten sonra Sağlık Bakanlığı'na temaslılarını bildirdiği ve 20'den fazla kişiye virüs bulaştırdığı ifade edildi.

EN FAZLA VAKA GİRNE BÖLGESİNDE

KKTC Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Sağlık Bakanlığı temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak'ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden" diye konuştu.

KKTC'DE SON DURUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgınının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı.

KKTC'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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