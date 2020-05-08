Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi

Dünyaca ünlü askeri korolardan olan Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Mehmer Marşı'nı seslendirdi. Koro üyeleri evlerinde kayıt yaparken klipte Kızıl Ordu'nun daha önce Türkiye'de verdiği konserlerden görüntüler yer aldı.