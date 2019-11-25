Rus kadını tek eliyle boğmuş

25.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:52

ANTALYA'da, cinsel ilişkiye girmek istediği Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan (28) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Tandoğan'ın, kendisine direnen kadını bir eliyle boğarken, diğer eliyle de cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı.

Muratpaşa ilçesinde 3 Eylül akşamı, Özgür Tandoğan, Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde de eğlence merkezinden çıkıp, Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçlık alana gitti.

Kaynak: DHA