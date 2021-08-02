Rus kadın voleybol milli takımı kadrosu! ROC bayan voleybol oyuncuları! Tokyo 2020 voleybol kadrosu
Türkiye-Rusya(ROC) kadınlar voleybol grup maçı bugün başladı. Maç devam ederken Rusya'nın voleybol kadrosu merak edildi. Rus kadın voleybol milli takımı kadrosu! ROC bayan voleybol oyuncuları! Tokyo 2020 voleybol kadrosu başlıkları bu kapsamda araştırıldı.
Rus bayan voleybol milli takımı kadrosu! Rus kadın voleybol milli takımı kadrosu! başlıkları Tokyo Olimpiyatları kapsamında araştırılmaya devam ediyor.Rusya - Türkiye Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar grup karşılaşması bugün sabah saat 08:20 'de başladı. Eğer Türkiye bu maçı 3-0 veya 3-1 kazanırsa gruplarda 2. olarak bir üst tura yani çeyrek finale çıkacak. İşte, Rus kadın voleybol milli takımı kadrosu! ROC bayan voleybol oyuncuları! Tokyo 2020 voleybol kadrosu
RUSYA (ROC) VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI
Antrenör: Giovanni Caprara
- Mariya Borodakova : 08.03.1986 : Boyu 190 : Orta
- Natalia Alimova : 09.12.1978 : Boyu 192 :Orta
- Olga Fateeva : 04.05.1984 : Boyu 190 : Smaçör
- Lyubov Sokolova Kılıç : 04.12.1977 : Boyu 192 : Smaçör
- Elena Godina : 17.09.1977 : Boyu 196 : Smaçör
- Evgeniya Estes : 17.07.1975 : Boyu 191 : Smaçör
- Ekaterina Gamova : 17.10.1980 : Boyu 205 : Pasör Çaprazı
- Marina Şeşenina : 26.06.1985 : Boyu 181 : Pasör
- Ekaterina Kabeshova : 05.08.1986 : Boyu 172 : Libero
- Alexandra Pasynkova : 14.04.1987 : Boyu 190 :Smaçör
- Yuliya Merkulova : 17.02.1984 : Boyu 202 : Orta
- Marina Akulova : 13.12.1985 : Boyu 181 : Pasör