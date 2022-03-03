Rus iş insanı, Putin'in başına ödül koydu! Ölü ya da diri ele geçirene 1 milyon dolar verecek - Haberler

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Rus iş insanı, Putin'in başına ödül koydu! Ölü ya da diri ele geçirene 1 milyon dolar verecek

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rus iş insanı Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yı işgali sırasında işlediği savaş suçları sebebiyle "ölü ya da diri" ele geçiren herhangi bir askeri yetkiliye 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya başlatılan işgal 8. gününde devam ederken, Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Batı, işgal nedeniyle Rusya'ya yönelik art arda birbirinden ağır yaptırımlar açıklarken, Rus bir girişimci ve eski bankacı Alex Konanykhin, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı giriştiği savaşın ilk haftası biterken, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Newsweek'te yer alan habere göre Konanykhin, Salı günü yaptığı Facebook paylaşımında, subay veya memurlara "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini söyledi. Konanykhin paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.

Rus iş insanı Alex Konanykhin, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduRus iş insanı Alex Konanykhin.

Profil resminde Ukrayna ulusal bayrağının sarı ve mavi renkleriyle bir gömlek giyerken görünen Konanykhin, paylaşımında ayrıca "Ukrayna'ya, Putin'in saldırılarına dayanmaları için yardımını sürdüreceğini" söyledi.

The Jerusalem Post'a göre, Konanykhin'in bir başka sosyal medya platformundaki paylaşımında ise "Aranıyor: Ölü ya da diri. Vladimir Putin toplu katliam için" ifadelerinin bulunduğu bir fotoğraf yer alıyordu. Ancak Rus iş insanın bu fotoğrafı yayından kaldırıldığı görüldü.

Rus iş insanı Alex Konanykhin, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra servetini kazanan ve öne çıkan Konanykhin, yaptığı paylaşımla özellikle Rusya'da gündem oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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