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Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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Rus donanmasına ait "Rostov Na Donu" denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait "Rostov Na Donu" denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları "Rostov Na Donu" denizaltısı, saat 12.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisine geldi.

Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Karadeniz, Rus, Güncel, Haberler

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