Rus Büyükelçi Karlov suikastında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

05.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:10

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın "anayasayı ihlal" ve Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak

öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında suikastın hazırlığı ve detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Savcı, yargılama aşamasında suikastın FETÖ tarafından yapıldığının tespit edildiğini, örgütün suikastı Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla yaptığının anlaşıldığını vurguladı. Savcı, mütalaasında "FETÖ/PDY ve arkasındaki dış güçlerin 15 Temmuz 2016'daki darbeye teşebbüs eylemi öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi ve 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

SANIKLARDAN BAZILARINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Savcı, daha sonra sanıklar hakkında istediği ceza ve beraat kararlarını açıkladı. Buna göre sanıklar Şahin Sögüt, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşat Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan, Yılmaz, Aydınbaş ve Özkan'ı Karlov suikastının faili olarak değerlendirerek, söz konusu 5 sanığın Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Bu sanıkların ayrıca 3 kişiyi "terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 67 yıl 6 ay ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan da 3 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi. Savcı, sanıklar Yücel, Kötüce ve Akalın'ın ise "terör amacıyla tasarlayarak öldürme", 3 kişiyi "terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarına yardım ettiği tespitinde bulundu. Bu kapsamda sanıkların "anayasayı ihlal" suçunun haricinde 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılması talebinde bulunuldu.

5 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Sanıklar Ayşe Söğüt, Hasan Tunç, Kaan Bülbül, Sercan Başer ve Ufuk Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin beraatına karar verilmesini talep eden savcı, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılması kararının verilmesini istedi.

Savcı mütalaasının ardından sanık ve avukatlarına söz hakkı verildi. Sanık ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara ek süre verilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA