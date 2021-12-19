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Rus Büyükelçi Karlov anıldı

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Başkent Ankara'da 5 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u anmak için tören düzenlendi.

ANKARA (AA) - Başkent Ankara'da 5 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u anmak için tören düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince, 5 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov için gerçekleştirilen anma törenine, ev sahibi Büyükelçi Aleksey Yerhov, Belarus, Moldova, Kırgızistan, Azerbaycan ve Tacikistan'ın Ankara Büyükelçileri ile davetliler katıldı.

Anıta çelenk ve karanfil bırakılmasıyla başlayan törende Karlov'un hayatından kesitlerin gösterildiği sunum yapıldı.

Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada "O gün yaşadığımız acı şimdi bile aynı keskinlikte, aynı acı. Biz bu adamı çok seviyorduk. Ona saygı duymaya devam ediyoruz, yaptıklarına saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Karlov'un yaptıklarını devam ettirdiklerini dile getiren Büyükelçi Yerhov, "Tarih, işleyen TürkAkımı'dır, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'dir. Tarih, hepimizin aktif olarak katkıda bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsamaktadır. Andrey'i anarak, her birimiz, hayatının son yıllarını adadığı çalışmanın onur, cesaret ve başarı ile devam edeceğine dair ona söz veriyoruz. Buna hiç şüphem yok." diye konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

Rus Büyükelçi Karlov anıldı

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AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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