Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor

Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin koronavirüs dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi. Uykunun çok önemli olduğunu ve bağışıklığı sağladığını belirten Kalinkin, uyku kalitesinin iyileştirilmesi için de tavsiyelerde bulundu.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, koronavirüs dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi.

"UYKU ÇOK ÖNEMLİ, BAĞIŞIKLIĞIMIZI O SAĞLIYOR"

Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Kalinkin, "Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor" diye konuştu.

HER GÜN AYNI SAATTE YATIP KALKMAK ÖNEMLİ

Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için insanlara her gün aynı saatte yatıp kalkmaları ve sabahları çalar saatten vazgeçmeleri önerisinde bulunan Kalinkin, "İşimiz, çoğu insan için yedi ila dokuz saatlik uyku normunu hedefliyor" ifadelerini kullandı. Kalinkin, ayrıca insanların daha iyi uyanmasını ve sirkadyen ritimlerinin düzenlemesini mümkün kılan ışıklı aygıtları da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.