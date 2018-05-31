Sırp Basınından Skandal İddia: Dusko Tosic ile Aslı Enver Yasak Aşk Yaşıyor

Emina Sandal'ın gizli aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, bir yalan habere daha imza attı. Sırbistan'daki Express gazetesi, Dusko Tosic'in eşi Jelena'yı Aslı Enver'le aldattığını iddia etti.

JELENA İDDİALARA GÜLEREK CEVAP VERDİ

Eşinin adının güzel oyuncuyla anıldığını gören Jelena Karleusa da bu komik iddiaya gülmekle yetindi. Jelena Karleusa'ya yakın bir kaynak bu iddiayı ortaya atan 'Express' isimli gazeteye iddianın trajikomik olduğunu şu sözleriyle dile getirdi: "İki kızı olan Jelena Karleusa ile Dusko Tosic, 10 yıllık evliliklerinde öylesine mutlu ki seyahat için ayrı kalsalar da birbirlerine güvenleri tam."

TEPKİ ÇEKTİLER

Aslı Enver'le Dusko Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti. Aldatma iddiaları gündeme gelen ünlü çift, geçen gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.

İşte Sırp basınında yer alan skandal haber...