Sırp Basınından Skandal İddia: Dusko Tosic ile Aslı Enver Yasak Aşk Yaşıyor
Emina Sandal'ın gizli aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, bu seferde Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı oyuncu Aslı Enver'le aldattığını öne sürdü.
Emina Sandal'ın gizli aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, bir yalan habere daha imza attı. Sırbistan'daki Express gazetesi, Dusko Tosic'in eşi Jelena'yı Aslı Enver'le aldattığını iddia etti.
JELENA İDDİALARA GÜLEREK CEVAP VERDİ
Eşinin adının güzel oyuncuyla anıldığını gören Jelena Karleusa da bu komik iddiaya gülmekle yetindi. Jelena Karleusa'ya yakın bir kaynak bu iddiayı ortaya atan 'Express' isimli gazeteye iddianın trajikomik olduğunu şu sözleriyle dile getirdi: "İki kızı olan Jelena Karleusa ile Dusko Tosic, 10 yıllık evliliklerinde öylesine mutlu ki seyahat için ayrı kalsalar da birbirlerine güvenleri tam."
TEPKİ ÇEKTİLER
Aslı Enver'le Dusko Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti. Aldatma iddiaları gündeme gelen ünlü çift, geçen gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.
İşte Sırp basınında yer alan skandal haber...
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bu Aslı yı da iyi pohpohladılar so zamanlar da. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu ünlülerde aldatma normaldır arkadaşlar kimin kiminle evlihangisnde çocukalrı olduğu belli değilkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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sirp basini sen tosicin karisinin orasi burasi acik onu ört önceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ASLI İLİŞKİDEN ÇIRAK OLARAK AYRILMIŞ GİBİSİN YORGUN YAŞLICevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Murat yanında çocuk gibi kalır, adam öyle erkeksi bir tip. Aslı onu anca rüyasında görür.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır