- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi
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- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi

- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoy Su-27 avcı uçağının Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağını Karadeniz üzerinde engellediğini duyurdu.

- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi

MOSKOVA - Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoy Su-27 avcı uçağının Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağını Karadeniz üzerinde engellediğini duyurdu.

Karadeniz semalarında Rusya'dan Fransız uçaklarına müdahale geldi. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetlerine ait bir Sukhoy Su-27 avcı uçağının Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağını tespit ettiği ve engellediği belirtildi. Merkez, "Rus savaş uçağının pilotu, hava hedeflerini 2 Fransız Hava Kuvvetleri Mirage-2000 jet avcı uçağı ve 1 adet C-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinden eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, dün Rus ordusunun da aynı bölgede 3 Fransız uçağını tespit ettiği ve uçaklara Karadeniz üzerinden eşlik ederek olası herhangi bir sınır ihlalini önlediği kaydedildi.

- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi
- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi
- Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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