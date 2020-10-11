Çirkin provokasyon! Rumlar, KKTC tarafında havai fişek atmaya çalıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına havai fişek atmaya çalıştı. Havai fişeklerin otluk alana düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenledi. Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına atmaya çalıştı. Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir. Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT