RUMELİSİAD, Balkan derneklerini ağırladı

İZMİR (Bültenler) - Görüşmede; Balkanlarla ilgili yapılabilecek ortak projeler ve iş birliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bursa, 18.02.2022 - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, ülkemizde faaliyet gösteren Balkan dernekleri ile dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlarını sürdürüyor.

RUMELİSİAD Başkanı ve aynı zamanda Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp geçtiğimiz gün, İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül ile Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar'ı ağırladı.

RUMELİSİAD Konağı ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede; Balkanlarla ilgili yapılabilecek ortak projeler ve iş birliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Gül ve Eruzunlar'ı Bursa'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Zarif Alp, dost ve kardeş Balkan ülkelerine verilen desteğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde süreceğini belirtti.

Türkiye, her zaman Balkanların yanında

Zarif Alp, "Dostlarımızı Bursa'da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bursa ve Balkanlar arasında dostluk ve kardeşlik ilişkileri uzun yıllardır güçlenerek ilerlemeye devam ediyor. Türkiye, her zaman Balkanların yanındadır. Türkiye'de faaliyet gösteren Balkan dernekleri olarak da amacımız, Balkanlarla Türkiye arasındaki sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesidir. Üstlenmiş olduğumuz bu önemli sorumluluğun bilinciyle, mevcut ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son derece verimli geçen ziyaretin sonunda ise Zarif Alp tarafından Abdullah Gül ve Süleyman Eruzunlar'a plaket takdim edildi.

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